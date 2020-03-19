В детских садах Салехарда заработали «утренние фильтры»
В детских садах ямальской столицы начали действовать «утренние фильтры». Начало рабочего дня сотрудников садиков теперь начинается с измерения своей температуры и обработки рук антисептиком.
Проверяется также и состояние здоровья воспитанников. Воспитатели в обязательном порядке проводят визуальный осмотр, измеряют температуру тела ребёнка с фиксацией в журнале здоровья.
При этом массовые мероприятия в детсадах отменены. Особое внимание уделяется обработке посуды на пищеблоках, дезинфекции помещений, обеззараживанию воздуха, соблюдению режима проветривания помещений, сообщает администрация города.
ИСТОЧНИК KP.RU