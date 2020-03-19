В детских садах Салехарда заработали «утренние фильтры»

19 Март 2020 2020-03-19T15:44:41+03:00

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В детских садах ямальской столицы начали действовать «утренние фильтры». Начало рабочего дня сотрудников садиков теперь начинается с измерения своей температуры и обработки рук антисептиком.

Проверяется также и состояние здоровья воспитанников. Воспитатели в обязательном порядке проводят визуальный осмотр, измеряют температуру тела ребёнка с фиксацией в журнале здоровья.

При этом массовые мероприятия в детсадах отменены. Особое внимание уделяется обработке посуды на пищеблоках, дезинфекции помещений, обеззараживанию воздуха, соблюдению режима проветривания помещений, сообщает администрация города.

ИСТОЧНИК KP.RU