2020-03-19T15:44:41+03:00
Общество

В детских садах Салехарда заработали «утренние фильтры»

Температуру измеряют сотрудникам и воспитанникам
Анна Полякова
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В детских садах Салехарда заработали «утренние фильтры» Фото: Администрация СалехардаВ детских садах Салехарда заработали «утренние фильтры» Фото: Администрация Салехарда
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В детских садах ямальской столицы начали действовать «утренние фильтры». Начало рабочего дня сотрудников садиков теперь начинается с измерения своей температуры и обработки рук антисептиком.

Проверяется также и состояние здоровья воспитанников. Воспитатели в обязательном порядке проводят визуальный осмотр, измеряют температуру тела ребёнка с фиксацией в журнале здоровья.

При этом массовые мероприятия в детсадах отменены. Особое внимание уделяется обработке посуды на пищеблоках, дезинфекции помещений, обеззараживанию воздуха, соблюдению режима проветривания помещений, сообщает администрация города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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