В Новом Уренгое работник автомойки разбил в ДТП чистую машину

19 Март 2020 2020-03-19T15:36:35+03:00

Изменить размер текста: A A

В Новом Уренгое работник автомойки не устоял перед соблазном покататься на чистой машине и стал фигурантом дела. Полицейские по горячим следам раскрыли угон. Заявление о пропаже автомобиля поступило от 44-летнего местного жителя 17 марта. Он просил привлечь к ответственности злодея.

Оказалось, что владелец автомобиля оставил машину на автомойке вместе с ключами. Молодой человек, работающий на мойке, воспользовался данной ситуацией и без разрешения хозяина авто поехал на нем кататься, но не справился с управлением. Машины вылетела в кювет и опрокинулась. Злоумышленник с места преступления скрылся.

Подозреваемый задержан сотрудниками полиции по горячим следам. Им оказался ранее судимый 23-летний житель города.

На него завели уголовное дело по статье «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения». Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Подозреваемый вину признает. С него взяли подписку о невыезде, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU