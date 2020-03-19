2020-03-19T15:36:35+03:00
Происшествия

В Новом Уренгое работник автомойки разбил в ДТП чистую машину

Машина вылетела в кювет и опрокинулась
Анна Полякова
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В Новом Уренгое работник автомойки разбил в ДТП чистую машину Фото: pixabay.comВ Новом Уренгое работник автомойки разбил в ДТП чистую машину Фото: pixabay.com
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В Новом Уренгое работник автомойки не устоял перед соблазном покататься на чистой машине и стал фигурантом дела. Полицейские по горячим следам раскрыли угон. Заявление о пропаже автомобиля поступило от 44-летнего местного жителя 17 марта. Он просил привлечь к ответственности злодея.

Оказалось, что владелец автомобиля оставил машину на автомойке вместе с ключами. Молодой человек, работающий на мойке, воспользовался данной ситуацией и без разрешения хозяина авто поехал на нем кататься, но не справился с управлением. Машины вылетела в кювет и опрокинулась. Злоумышленник с места преступления скрылся.

Подозреваемый задержан сотрудниками полиции по горячим следам. Им оказался ранее судимый 23-летний житель города.

На него завели уголовное дело по статье «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения». Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Подозреваемый вину признает. С него взяли подписку о невыезде, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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