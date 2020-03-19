Набережная реки Шайтанки станет украшением Салехарда
В Салехарде появится новое любимое место отдыха горожан. В городе реализуют беспрецедентный, масштабный проект по благоустройству Набережной реки Шайтанки. Работы займут 4-5 лет.
- С уверенностью можно сказать, что набережная станет украшением окружной столицы, излюбленным местом для отдыха и семейных прогулок, - отметил глава города Алексей Титовский.
Градоначальник подчеркнул, что объект должен быть не только архитектурно красивым, но и символизировать культурные и национальные особенности столицы Ямала.
- Для этого нужна фантазия и, я уверен, креативные салехардцы внесут свои творческие идеи в его реализацию, - высказался мэр.
В планах – комплексная застройка на левом и правом берегу Шайтанки. Здесь появятся спортзона, имитация леса, аттракционы и детские игровые комплексы, велодорожки, а также зона для массовых гуляний с музыкальной сценой для крупных городских праздников. В зимнее время будет работать каток, а в летнее – причал.
Горожан интересуют парковочные места, наличие арт-объектов, пунктов обогрева зимой, фонтана, а также меры безопасности и борьба с гнусом в летнее время.
ИСТОЧНИК KP.RU