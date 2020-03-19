Набережная реки Шайтанки станет украшением Салехарда

19 Март 2020 2020-03-19T15:09:44+03:00

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В Салехарде появится новое любимое место отдыха горожан. В городе реализуют беспрецедентный, масштабный проект по благоустройству Набережной реки Шайтанки. Работы займут 4-5 лет.

- С уверенностью можно сказать, что набережная станет украшением окружной столицы, излюбленным местом для отдыха и семейных прогулок, - отметил глава города Алексей Титовский.

Градоначальник подчеркнул, что объект должен быть не только архитектурно красивым, но и символизировать культурные и национальные особенности столицы Ямала.

- Для этого нужна фантазия и, я уверен, креативные салехардцы внесут свои творческие идеи в его реализацию, - высказался мэр.

В планах – комплексная застройка на левом и правом берегу Шайтанки. Здесь появятся спортзона, имитация леса, аттракционы и детские игровые комплексы, велодорожки, а также зона для массовых гуляний с музыкальной сценой для крупных городских праздников. В зимнее время будет работать каток, а в летнее – причал.

Горожан интересуют парковочные места, наличие арт-объектов, пунктов обогрева зимой, фонтана, а также меры безопасности и борьба с гнусом в летнее время.

ИСТОЧНИК KP.RU