2020-03-19T14:36:44+03:00
Происшествия

Новоуренгойца оштрафовали за оскорбление полицейского в психдиспансере

В наказание грубияну придется выложить 5500 рублей
Анна Полякова
Поделиться:
Новоуренгойца оштрафовали за оскорбление полицейского в психдиспансереНовоуренгойца оштрафовали за оскорбление полицейского в психдиспансереФото: Ольга Крыльцова
Изменить размер текста:

Грубиян из Нового Уренгоя, оскорбивший полицейского, будет наказан рублем. Инцидент произошел 15 ноября 2019 года. Пьяный ранее судимый 35-летний мужчина в психоневрологическом диспансере в присутствии посторонних лиц оскорбил полицейского.

Как уточнили в УМВД России по ЯНАО, его судили по статье УК РФ «Оскорбление представителя власти». В результате суд вынес решение о признании ямальца виновным. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 5500 рублей.

Полиция разъясняет, что оскорбление представителя власти наказывается штрафом до 40 тысяч рублей или в размере зарплаты за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24