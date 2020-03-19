Новоуренгойца оштрафовали за оскорбление полицейского в психдиспансере

19 Март 2020 2020-03-19T14:36:44+03:00

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Грубиян из Нового Уренгоя, оскорбивший полицейского, будет наказан рублем. Инцидент произошел 15 ноября 2019 года. Пьяный ранее судимый 35-летний мужчина в психоневрологическом диспансере в присутствии посторонних лиц оскорбил полицейского.

Как уточнили в УМВД России по ЯНАО, его судили по статье УК РФ «Оскорбление представителя власти». В результате суд вынес решение о признании ямальца виновным. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 5500 рублей.

Полиция разъясняет, что оскорбление представителя власти наказывается штрафом до 40 тысяч рублей или в размере зарплаты за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года.

ИСТОЧНИК KP.RU