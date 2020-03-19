В Тазовском районе скорректировали сроки Слёта оленеводов

19 Март 2020 2020-03-19T14:22:42+03:00

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В Тазовском районе приняли решение о переносе сроков проведения праздничных мероприятий в дни Слёта оленеводов. Такие меры направлены на безопасность и сохранение здоровья оленеводов и их семей, а также всех жителей района.

Мероприятия, приуроченные к празднику коренных малочисленных народов Севера, в районном центре в этом году были запланированы на 28-29 марта.

Тем не менее, как подчеркнул глава района Василий Паршаков, все оленеводы, прибывшие в районный центр, традиционно получат необходимую медпомощь, смогут оформить заявления и документы, проконсультироваться у специалистов различных профилей, получить материальную и иную помощь.

О профилактических мерах он поручил проинформировать всех прибывающих жителей межселенной территории.

Вопрос о проведении праздничных мероприятий в рамках Дня оленевода в Антипаюте и Гыде пока не решен и стоит на контроле руководства района.

Напомним, на территории Ямала 16 марта введен режим повышенной готовности. Такое решение губернатор Дмитрий Артюхов объявил на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения на территории округа коронавирусной инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU