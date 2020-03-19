Салехардец в День строителя табуретом убил коллегу

19 Март 2020 2020-03-19T14:08:06+03:00

Он пять лет проведет в колонии выплатит семье погибшего 1,5 млн. рублей

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В Салехарде мужчине, убившему коллегу, зачитали приговор. 34-летний ямалец 5 лет проведет в колонии строгого режима.

Вечером 11 августа 2019 года компания строителей отмечала профессиональный праздник в вагон-городке. Между мужчинами произошел конфликт, Один из них избил своего 27-летнего коллегу, нанося удары по голове деревянным табуретом. От полученных телесных повреждений парень скончался на месте происшествия.

В ходе предварительного следствия мужчина признал свою вину, сообщили в СУ СР по ЯНАО. Его судили по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Приговором суда ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы. Кроме того, ему придется выплатить 1,5 млн. рублей семье погибшего в качестве компенсации.

ИСТОЧНИК KP.RU