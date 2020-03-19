2020-03-19T13:14:32+03:00
Происшествия

Надымчанка поделилась с мошенником «из банка» сотней тысяч рублей

Мужчина убедил северянку, что спасает ее сбережения
Анна Полякова
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Надымчанка поделилась с мошенником «из банка» сотней тысяч рублей Фото: pixabay.comНадымчанка поделилась с мошенником «из банка» сотней тысяч рублей Фото: pixabay.com
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В Надыме 64–летнюю женщину обманули почти на 100 тысяч рублей. Горожанка 17 марта обратилась в полицию с заявлением. Она рассказал, что ей позвонил мужчина, представился сотрудником банка и спросил, осуществляет ли она покупку в сети Интернет на сумму 13 тысяч рублей.

Женщина ответила, что ничего не покупала и не собирается. Тогда незнакомец заверил, что может отменить незаконные операции по списанию денежных средств со счета и попросил назвать реквизиты банковской карты и коды из телефонных смс-сообщений. Женщина поверила звонившему и тут же назвала всю секретную информацию. Она поняла, что ее обманули только тогда, когда обнаружила списание 93 130 рублей.

Уголовное дело возбуждено по статье «Кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств», сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Полицейские призывают граждан не разглашать неизвестным лицам секретную информацию по личным банковским картам, обращаться за консультацией по телефону «горячей линии», либо в ближайшее отделение банка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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