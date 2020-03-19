19 Март 2020 2020-03-19T13:19:48+03:00

На балконе в Надыме нашли труп новорожденного Фото: Ольга Крыльцова

Изменить размер текста: A A

В Надыме выясняют обстоятельство гибели младенца, труп которого нашли на балконе жилого дома 18 марта.

- Это семимесячный плод мужского пола, - сообщила «Комсомольской правде – Ямал» старший помощник по взаимодействию со СМИ СУ СКР по ЯНАО Елена Демьянова.

Тельце в полиэтиленовом пакете обнаружил на своем балконе хозяин квартиры, которую арендовала уроженка Дагестана. На допросе в полиции она рассказала, что у нее случился выкидыш. Женщина настаивает, что ребенок родился мертвым.

В следственном управлении также уточнили, что у женщины серьезный опыт материнства, она воспитывает троих детей. Что же произошло на самом деле, выяснит экспертиза. Главное предстоит понять, ребёнок родился живым или уже мёртвым.

Результаты экспертизы будут известны 19 марта, по ее результатам будет принято процессуальное решение, уточнили в региональном ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU