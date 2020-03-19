2020-03-19T12:32:11+03:00
Общество

На Ямале закрыли все спортивные залы

Такие условия будут действовать вплоть до отмены режима повышенной готовности
Анна Полякова
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На Ямале закрыли все спортивные залы Фото: pixabay.comНа Ямале закрыли все спортивные залы Фото: pixabay.com
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На Ямале все спортивные залы закрыты для посещения. Соответствующее распоряжение от окружного департамента по физической культуре и спорту получили все муниципалитеты.

Вплоть до отмены режима повышенной готовности, который был объявлен в регионе 16 марта, запрещено проведение тренировочный, физкультурных спортивных и других мероприятий. Речь в том числе идет и о предоставлении платных услуг.

Региональным федерациям по видам спорта рекомендовано воздержаться от проведения и участия в спортивных мероприятиях и выездов за пределы региона.

Известно, что учащиеся спортивных секций, во время разобщения будут тренировочный процесс дистанционно. Им предложен индивидуальный план занятий и под контролем тренеров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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