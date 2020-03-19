19 Март 2020 2020-03-19T10:47:11+03:00

В Ноябрьске школьники бесплатно могут ездить не на всех автобусах Фото: Ольга Крыльцова

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Прокуратура Ноябрьска проверила информацию о возобновившейся плате за проезд в общественном транспорте школьниками. Основанием стали жалобы горожан в соцсети.

Льгота для школьников продолжает действовать на территории города. Бесплатную перевозку пассажиров в возрасте от 7 до 18 лет и обучающихся в городских учреждениях общего среднего образования осуществляет МУП «Пассажирские перевозки» на основании заключенного муниципального контракта.

Между тем, помимо муниципального перевозчика, по муниципальным маршрутам курсирует и транспорт ООО «Рузи». Этот перевозчик не предоставляет льготы для учащихся, поскольку с ним на заключались соответствующие муниципальные контракты.

Таким образом, в настоящее время оснований для принятия мер прокурорского реагирования не имеется, пояснили в региональном ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU