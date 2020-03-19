2020-03-19T10:29:21+03:00
Общество

На Ямале обсудили опасные игры подростков

Дети катаются на вагонах-цистернах, цепляясь за движущиеся составы
Анна Полякова
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На Ямале обсудили опасные игры подростковНа Ямале обсудили опасные игры подростковФото: Ольга Крыльцова
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На Ямале обсудили вопросы обеспечения безопасности на железнодорожном транспорте. Акцентировали внимание на интернет-публикациях, пропагандирующих экстремальные виды развлечения, представляющие серьёзную угрозу для жизни и здоровья детей.

Заседание в режиме видеоконференцсвязи с муниципалитетами провёл заместитель губернатора Ямала Аркадий Бессонов. Говорилось о том, что в прошлом году в округе на магистральных путях зафиксировано два несчастных случая, один из которых закончился летальным исходом.

В обоих случаях дети катались на вагонах-цистернах и цеплялись за движущиеся составы. В связи с этим органам местного самоуправления было дано поручение систематически проводить профилактические мероприятия с детьми.

ИСТОЧНИК KP.RU

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