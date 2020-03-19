Ямалец, убивший тундровика, сам сдался полиции
В Надыме местный житель подозревается в убийстве. Ночью 18 марта тундровик выехал на снегоходе из поселка Ямбург домой - в чум, который располагается на реке Наркаяха. По дороге погода испортилась, и он решил переждать метель в балке, где живет его знакомый.
Там в этот момент находились и другие гости. С одним из них у тундровика произошел конфликт. Агрессор ударил пришедшего ножом. От полученного ранения 25-летний мужчина скончался на месте происшествия. А смертельно ранивший его сам сообщил о произошедшем в правоохранительные органы.
В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства происшествия. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает СУ СКР по ЯНАО.
ИСТОЧНИК KP.RU