Салехарды выбрали места для летних кафе в городе

19 Март 2020 2020-03-19T09:53:35+03:00

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В течение двух недель жители Салехарда выбирали наиболее удачные, по их мнению, места размещения летних кафе. Опрос проводился на портале «Живём на Севере», площадке, где горожане могут высказать свое мнение и тем самым определить направление развития ямальской столицы.

Как выяснилось, большинство горожан хотят увидеть сезонное кафе на площади у МРК «Полярис». На втором месте – автостоянка в районе зоны отдыха реки Полябта. На третьем - береговая зона реки Шайтанки (у ресторана на мосту).

В ближайшее время эти места будут внесены в схему размещения передвижных торговых объектов и начнут собираться заявки от предпринимателей, сообщает администрация окружного центра.

ИСТОЧНИК KP.RU