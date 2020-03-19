Жительницу Надыма судят за убийство соседки

19 Март 2020 2020-03-19T09:40:00+03:00

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В Надыме ждет суда 47-летняя женщина, которую обвиняют в убийстве соседки. Расследование дела по статье «Убийство», завершилось.

Вечером 14 января женщина зашла в гости к своей соседке. Дамы выпивали, разговаривали и в результате поссорились. Хозяйка квартиры схватила кухонный нож и три раза вонзила его в 55-летнюю гостью.

Тело убитой обнаружил ее сын. Разыскивая мать, он зашел к соседке и сообщил в правоохранительные органы о преступлении.

Выяснилось, что хозяйка уже отбывала наказание в местах лишения свободы за аналогичное преступление Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

В ходе предварительного следствия она дала признательные показания и сотрудничала со следствием в раскрытии преступления, сообщает СУ СКР по ЯНАО. Суд, куда уже направлено дело для рассмотрения, решит ее судьбу.

ИСТОЧНИК KP.RU