Уренгойцам рассказали о расселении авариек

19 Март 2020 2020-03-19T08:47:17+03:00

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Специалисты жилотдела администрации Уренгоя рассказали горожанам о планах по переселению из авариек. В городе 70 домов признано таковыми. Всего в Пуровском районе 255 домов в аварийном состоянии, 195 из них будут расселены до 2025 года.

В течение ближайших трех лет Фондом жилищного строительства ЯНАО в собственность поселений для переселения граждан из аварийного жилья планируется передать 640 квартир общей площадью свыше 32 тысяч кв. метров. Самое большое количество из них – 265 квартир - в Уренгое.

Первую уренгойскую новостройку строители планируют сдать в конце весны – начале лета. Часть квартир предназначены под переселение из аварийного жилья.

В первую пятиэтажку переселятся жители семнадцати домов, признанных аварийными до первого января 2017 года. Жильё предоставляют в порядке очерёдности. Сегодня те, чьи дома признаны аварийными, могут получить взамен новой квартиры денежную выплату. Если собственник на это соглашается, очередь сдвигается.

Строительство ещё двух домов по улице Попенченко тоже идёт ускоренными темпами. В этом году в Пуровском районе планируют сдать шесть многоквартирных домов на 333 квартиры общей площадью 18 тысяч кв.м. Два из них – как раз в Уренгое. Еще один уренгойский многоквартирник будет введён в эксплуатацию в 2021 году.

ИСТОЧНИК KP.RU