В Салехарде дефицита продуктов не будет

19 Март 2020 2020-03-19T08:33:30+03:00

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В Салехарде надёжная ситуация с поставкой продуктов и дезинфекцией в магазинах. Как заверяет администрация ямальской столицы, розничные магазины перебоев в поставке или нехватке продуктов питания и предметов первой необходимости не отмечают.

Руководители торговых точек отмечают, что салехардцы равнодушны к массовым закупкам впрок. За последние две недели никаких всплесков закупок в большом количестве не наблюдается. Полки в магазине не пустеют. Продукты питания пополняются по мере необходимости. Работа с поставщиками идёт в штатном режиме. Ситуация в Салехарде стабильная и надёжная, дефицита товаров не предвидится. Специалисты призывают к рациональному подходу в совершении покупок.

Между тем, в торговых точках уделяют большое внимание чистоте и санитарии помещений. Все сотрудники на рабочих местах используют медицинские маски и перчатки, руки обрабатывают антисептиками, кассы, рабочие поверхности - дезинфицирующими средствами, полы моют специальными растворами. В магазинах работают обеззараживающие воздух лампы. В начале рабочего дня сотрудникам измеряют температуру.

ИСТОЧНИК KP.RU