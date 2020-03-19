В храмах Ямала из-за коронавируса ужесточили правила поведения

19 Март 2020 2020-03-19T06:23:18+03:00

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Ямальцам рассказали о новых условиях, при которых будут работать храмы, чтобы препятствовать распространению коронавирусной инфекции. Церкви не закроют, богослужения не отменят.

Как сообщили в Салехардской епархии РПЦ, Священный Синод настаивает на серьёзном отношении к угрозе эпидемии, неукоснительном соблюдении всех санитарно-эпидемиологических норм и рекомендаций властей и врачей.

Так, например, в документе указано, для таинств будет использоваться одноразовая посуда, для миропомазания и помазания елеем - индивидуальные ватные палочки. Просфоры будут раздавать в одноразовых перчатках.

Священникам рекомендовано воздерживаться от преподания руки для целования, а мирянам от лобзания чаши. Теперь станет обязательным протирание дезинфицирующими растворами киотов икон и Евангелия, храмовой мебели и дверных ручек. Все эти нормы будут действовать до особого распоряжения.

Одновременно православных призвали к усиленной молитве «о преодолении болезни и о даровании сил борющимся с нею врачам».

«Исполнение вводимых предписаний и ограничений следует воспринимать как следование словам Священного Писания: «не искушай Господа Бога твоего»», - говорится на официальной страничке в соцсети «ВКонтате» Салехардской епархии РПЦ.

Прихожанам рекомендовано в случае появления симптомов ОРВИ или иных заразных болезней ради любви к ближним и заботы о них воздерживаться от посещения храмов.

ИСТОЧНИК KP.RU