Погода на Ямале 19 марта: повсеместно пройдет снег
В четверг, 19 марта, по прогнозам метеорологов, в Салехарде -8 градусов, пасмурно. Во второй половине дня пройдет снег. Ветер северо-восточный 7 м/с.
В Ноябрьске -4 градуса. Пасмурно, весь день будет идти снег. Ветер юго-западный 7 м/с.
В Новом Уренгое -7 градусов, пасмурно и снежно. Ветер северо-восточный 2 м/с.
В Надыме -5 градусов. Днем – в основном пасмурно. Кратковременный снег пройдет в первой половине дня и вечером. Ветер западный 3 м/с.
В Губкинском -4 градуса, пасмурно, снег. Ветер западный 6 м/с.
В Тарко-Сале -4 градуса, пасмурно. Весь день - снег. Ветер юго-западный 6 м/с.
В Муравленко -3 градуса. Пасмурно и снег. Ветер западный 6 м/с.
В Лабытнанги -8 градусов, пасмурно, снег – в середине дня. Северо-восточный ветер 7 м/с.
ИСТОЧНИК KP.RU