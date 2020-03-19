Погода на Ямале 19 марта: повсеместно пройдет снег

19 Март 2020 2020-03-19T05:10:15+03:00

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В четверг, 19 марта, по прогнозам метеорологов, в Салехарде -8 градусов, пасмурно. Во второй половине дня пройдет снег. Ветер северо-восточный 7 м/с.

В Ноябрьске -4 градуса. Пасмурно, весь день будет идти снег. Ветер юго-западный 7 м/с.

В Новом Уренгое -7 градусов, пасмурно и снежно. Ветер северо-восточный 2 м/с.

В Надыме -5 градусов. Днем – в основном пасмурно. Кратковременный снег пройдет в первой половине дня и вечером. Ветер западный 3 м/с.

В Губкинском -4 градуса, пасмурно, снег. Ветер западный 6 м/с.

В Тарко-Сале -4 градуса, пасмурно. Весь день - снег. Ветер юго-западный 6 м/с.

В Муравленко -3 градуса. Пасмурно и снег. Ветер западный 6 м/с.

В Лабытнанги -8 градусов, пасмурно, снег – в середине дня. Северо-восточный ветер 7 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU