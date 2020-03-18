2020-03-18T15:52:54+03:00
Происшествия

Трое ноябрян стали жертвами одной схемы обмана

По телефону они назвали секретную информацию о своих банковских картах
Анна Полякова
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Трое ноябрян стали жертвами одной схемы обманаТрое ноябрян стали жертвами одной схемы обманаФото: Ольга Крыльцова
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В полицию Ноябрьска 16 и 17 марта обратились трое жителей города с заявлениями о краже денежных средств с банковских карт. В карман аферистов ушло более 100 тысяч рублей.

В ходе проведения проверки полицейские выяснилось, что все троя попались на одну и ту же схему обмана. Им звонили неизвестные, представлялись сотрудниками банковских учреждений и сообщали, что с их карт осуществляется списание денег.

Для предотвращения незаконных операций и сохранения сбережений аферисты настаивали, что необходимо сообщить реквизиты карты и коды, поступившие на телефон в виде смс-сообщений. Ноябряне выплнили все указания лжесотрудников банка, после этого со счетов горожан были списаны деньги.

Возбуждены уголовные дела по статье «Кража, с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств», сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Полиция напоминает, что сотрудники банков не спрашивают номера банковских карт, пароли, cvv-коды и другую конфиденциальную информацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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