2020-03-18T15:42:49+03:00
Общество

Трое ямальцев стали полуфиналистами «Лидеров России»

Победители получат шанс занять управленческие позиции
Анна Полякова
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Трое ямальцев стали полуфиналистами «Лидеров России» Фото: yanao.ruТрое ямальцев стали полуфиналистами «Лидеров России» Фото: yanao.ru
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Троим ямальцам предстоит побороться за выход в финал конкурса «Лидеры России 2020». До полуфинала по специализации «Наука» дошли новоуренгоец Михаил Абрамов и салехардец Никита Данюк, а по специализации «Финансы и технологии» Евгений Власов из Муравленко.

Это новые отраслевые специализации которые были добавлены в этом году в к основному конкурсу, чтобы дать возможность управленцам из разных сфер показать себя.

По специализации «Финансы и технологии» на конкурс поступило больше всего заявок – 61 732 (26% от числа всех 233 830 заявок конкурса). В полуфинал вышли 198 участников. По специализации «Наука» было подано 22 272 заявки. В полуфинал вышли 214 участников.

По итогам финала жюри объявит по 30 победителей в каждой специализации, по 10 лучших из них поедут на суперфинал конкурса «Лидеры России». Победители получат шанс занять управленческие позиции и поработать с наставниками из числа авторитетных представителей профессионального сообщества.

ИСТОЧНИК KP.RU

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