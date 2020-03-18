Приуральским молодым семьям вручили жилищные сертификаты
Глава Приуральский район Иван Сакал вручил свидетельства о праве на получение соцвыплат трём молодым семьям из Приуралья. Все они являются участниками подпрограммы «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в ЯНАО» госпрограммы ЯНАО «Обеспечение доступным и комфортным жильём населения на 2014–2025 годы».
До конца года планируется вручить ещё одиннадцать таких свидетельств. Это радостное событие стало возможным, благодаря дополнительному финансированию программы. Благодаря таким мерам поддержки, которые действуют в регионе, мечта многих приуральцев о собственном жилье становится явью.
- Три молодые семьи уже в ближайшее время отпразднуют новоселье. И с каждым годом их количество только растет. В 2018 году такую поддержку получили две семьи, а в 2019 году, благодаря решению губернатора об увеличении финансирования программы, – уже одиннадцать, – отметил лава района Иван Сакал, поздравив семьи с новосельем.
ИСТОЧНИК KP.RU