2020-03-18T14:57:11+03:00
Общество

Приуральским молодым семьям вручили жилищные сертификаты

Анна Полякова
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Приуральским молодым семьям вручили жилищные сертификаты Фото: администрация Приуральского районаПриуральским молодым семьям вручили жилищные сертификаты Фото: администрация Приуральского района
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Глава Приуральский район Иван Сакал вручил свидетельства о праве на получение соцвыплат трём молодым семьям из Приуралья. Все они являются участниками подпрограммы «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в ЯНАО» госпрограммы ЯНАО «Обеспечение доступным и комфортным жильём населения на 2014–2025 годы».

До конца года планируется вручить ещё одиннадцать таких свидетельств. Это радостное событие стало возможным, благодаря дополнительному финансированию программы. Благодаря таким мерам поддержки, которые действуют в регионе, мечта многих приуральцев о собственном жилье становится явью.

- Три молодые семьи уже в ближайшее время отпразднуют новоселье. И с каждым годом их количество только растет. В 2018 году такую поддержку получили две семьи, а в 2019 году, благодаря решению губернатора об увеличении финансирования программы, – уже одиннадцать, – отметил лава района Иван Сакал, поздравив семьи с новосельем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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