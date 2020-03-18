2020-03-18T14:46:55+03:00
Общество

В Губкинском скупают консервы и крупы, но дефицита не будет

Поставщики привозят груз по расписанию
Анна Полякова
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В Губкинском скупают консервы и крупы, но дефицита не будет Фото: администрация ГубкинскогоВ Губкинском скупают консервы и крупы, но дефицита не будет Фото: администрация Губкинского
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В Губскинском наблюдался повышенный спрос на продукты длительного хранения - консервы, крупы, сахар, муку. Об этом сообщили в администрации города после ежедневного мониторинга наличия различных товаров в магазинах. В целом ситуация в городе стабильная.

Как рассказали руководители магазинов, проблем сейчас нет - это доказывают полные прилавки. На этой неделе жители раскупали отдельные товары (например, туалетную бумагу) неожиданно быстро, и пришлось оперативно выкладывать со складов.

С чем это связано - ни индивидуальные предприниматели, ни сетевики объяснить не могут. Глава города Андрей Гаранин пообщался со всеми предпринимателями и убедился, что никакого дефицита в городе не предвидится.

- Могу всех заверить, что никакой панике поддаваться не надо. Мы провели обследование всех складов в нашем городе. Никаких рисков того, что продуктов питания будет не хватать нет. Все работаем в штатном режиме, - подчеркнул градоначальник.

Руководители магазинов также подтверждают, что на сегодня все товары есть в наличии - ни в чём нет недостатка. Завозят их по привычной схеме - каждый день или через день в зависимости от договоров с поставщиками. Поставщики привозят груз по расписанию. Овощи и фрукты, крупы, колбасные изделия, мясо - склады отгружают все продукты согласно заявке магазинов, никаких ограничений в ассортименте или количестве нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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