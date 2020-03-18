В Тазовском районе готовятся к паводковому периоду
В Тазовском районе на заседании комиссии КЧС обсудили подготовку к паводковому периоду и оценили противопожарное водоснабжение.
Руководитель управления ГО и ЧС администрации района Анатолий Луканин отметил, что разработан план мероприятий по подготовке к паводкоопасному периоду. Среди мер – создание специальных комиссий, организация информирования населения, очистка береговой полосы, а также осмотр объектов, находящихся в зоне предполагаемого подтопления.
На территории района расположены более 50 противопожарных водоемов и двадцать гидрантов. Сотрудники отдела надзорной деятельности профильного управления совместно с представителями администраций поселений провели проверки водоисточников.
По итогам члены комиссии приняли решение усилить контроль за состоянием противопожарных водоемов и за работой обслуживающих их организаций.
В завершении встречи участники совещания рассмотрели возможность оказания помощи тазовчанам, чье имущество пострадало при пожарах. Решение о выплате материальной помощи из средств резервного фонда члены комиссии приняли единогласно.
ИСТОЧНИК KP.RU