В Тазовском районе готовятся к паводковому периоду

18 Март 2020 2020-03-18T14:57:53+03:00

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В Тазовском районе на заседании комиссии КЧС обсудили подготовку к паводковому периоду и оценили противопожарное водоснабжение.

Руководитель управления ГО и ЧС администрации района Анатолий Луканин отметил, что разработан план мероприятий по подготовке к паводкоопасному периоду. Среди мер – создание специальных комиссий, организация информирования населения, очистка береговой полосы, а также осмотр объектов, находящихся в зоне предполагаемого подтопления.

На территории района расположены более 50 противопожарных водоемов и двадцать гидрантов. Сотрудники отдела надзорной деятельности профильного управления совместно с представителями администраций поселений провели проверки водоисточников.

По итогам члены комиссии приняли решение усилить контроль за состоянием противопожарных водоемов и за работой обслуживающих их организаций.

В завершении встречи участники совещания рассмотрели возможность оказания помощи тазовчанам, чье имущество пострадало при пожарах. Решение о выплате материальной помощи из средств резервного фонда члены комиссии приняли единогласно.

ИСТОЧНИК KP.RU