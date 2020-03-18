2020-03-18T14:02:36+03:00
Общество

Волонтёры помогут пожилым ямальцам во время распространения коронавируса

Прием заявок уже начался
Анна Полякова
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Волонтёры помогут пожилым ямальцам во время распространения коронавируса Фото: yanao.ruВолонтёры помогут пожилым ямальцам во время распространения коронавируса Фото: yanao.ru
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На Ямале формируют штаб добровольцев для оказания помощи пожилым людям, которые вынуждены оставаться дома в условиях распространения коронавируса. Организаторами выступили ассоциация волонтёрских центров, Всероссийское общественное движение «Волонтёры-медики» и ОНФ.

Представители социально ориентированных НКО Ямала уже сообщили о готовности помочь тем, кто вынужденно оказался на самокарантине. Одновременно с этим начался приём заявок от пожилых людей.

Пенсионеры могут обраться с просьбой о покупке и доставке им продуктов питания и лекарств, корма для питомцев, о выносе мусора. Пока заявки принимаются на сайте «фронтовиков». Позже для удобства возможен запуск телефона горячей линии.

Сообщает, что волонтёры возьмут на себя только те функции, которые не дублируются с региональными органами власти. Для безопасности активисты не будут заходить в дома пожилых людей, также на них будут индивидуальные средства защиты - медицинские маски и перчатки.

Как сообщает правительство ЯНАО, стать частью команды волонтёров можно, зарегистрировавшись на портале Добровольцы России. Обязательное условие - быть старше 18 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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