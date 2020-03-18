Салехардцы оценивая новые остановки, выбрали минимализм и практичность

18 Март 2020 2020-03-18T13:48:19+03:00

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В окружной столице разработали новый колоритный дизайн открытых и закрытых остановочных комплексов. Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Ямал», в оформлении использованы элементы герба ямальской столицы: сине-белый традиционный орнамент коренного населения автономного округа и символ города – чёрная лисица.

Власти ямальской столицы предложили горожанам оценить дизайн и внести свои предложения. Салехардцы подошли к заданию ответственно. За шесть дней под постом в официальном аккаунте городской администрации в соцсети «Вконтакте», где были опубликованы фотографии предложенных вариантов, поступило более 40 комментариев.

Как выяснилось, большинство горожан предпочитают минимализм, лаконичность и практичность. Остановки предлагают сделать из стекла, крыши односкатные или полукруглые, чтобы на них не скапливался снег. Отопление сделать посредством установки «тёплого пола», а не радиатора. Оборудовать их видеонаблюдением и кнопкой быстрого реагирования.

В администрации Салехарда пообещали, что замечания салехардцев будут учтены, дизайн остановочных комплексов будет доработан. Тёплых остановок в 2020 году будет установлено 10. Кроме того, в городе появятся 20 открытых остановочных комплексов.

ИСТОЧНИК KP.RU