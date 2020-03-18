2020-03-18T13:30:39+03:00
Экономика

Объем привлеченных средств ВТБ на Ямале вырос на треть

Анна Полякова
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Объем привлеченных средств ВТБ на Ямале вырос на треть Фото: ВТБОбъем привлеченных средств ВТБ на Ямале вырос на треть Фото: ВТБ
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По итогам 2019 года банк ВТБ в Ямало-Ненецком автономном округе нарастил объем привлеченных средств физических и юридических лиц на 32% — до 10,4 млрд рублей.

Розничный кредитный портфель банка в регионе вырос до 12,1 млрд рублей (+15% за год). Наибольшая доля в кредитном портфеле приходится на займы наличными — 6,2 млрд рублей (+14% за год). Также банк на 15% увеличил портфель ипотеки – до 5,2 млрд рублей.

В 2019 году ВТБ выдал жителям региона свыше 5,5 млрд рублей заемных средств. Основным драйвером стали кредиты наличными – 3,6 млрд рублей, а также ипотека. За год порядка 700 ямальских семей оформили в ВТБ жилищные кредиты на 1,9 млрд рублей, в том числе по госпрограмме «Ипотека с господдержкой». При этом средний размер сделки увеличился до 2,7 млн рублей, что является максимальным показателем в Уральском федеральном округе.

Банк существенно нарастил объем привлеченных средств частных клиентов – до 9,4 млрд рублей (+30%). Одним из заметных трендов года стал интерес ямальцев к инвестиционным продуктам – портфель в этом сегменте за год вырос более чем в два раза, до 951 млн рублей.

Кроме того, в 2019 году ВТБ развивал сотрудничество с малым и средним бизнесом округа – компании открывали в банке расчетные счета и размещали депозиты. Портфель привлеченных ВТБ средств юридических лиц в регионе за год вырос в полтора раза, до 1 млрд рублей.

Управляющий ВТБ в Ямало-Ненецком автономном округе Виктор Пирогов подчеркнул: «Экономическая активность на Ямале традиционно высока, финансовые инструменты пользуются большим спросом. Мы стремимся к тому, чтобы каждый житель региона, обратившись к нам, получал персональный сервис и максимально быстрое решение своего вопроса. В 2020 году мы продолжим совершенствовать обслуживание в офисах и в цифровых каналах. Также планируем усилить работу с ямальским бизнесом. Для многих региональных компаний ВТБ уже стал надежным партнером, и мы рассчитываем увеличить их число».

ИСТОЧНИК KP.RU

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