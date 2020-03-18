2020-03-18T13:28:50+03:00
Общество

Власти Лабытнанги ежедневно проверяют продуктовые полки в магазинах

Оптовики готовы увеличить объемы поставок товаров
Анна Полякова
Поделиться:
Власти Лабытнанги ежедневно проверяют продуктовые полки в магазинах Фото: правительство ЯНАОВласти Лабытнанги ежедневно проверяют продуктовые полки в магазинах Фото: правительство ЯНАО
Изменить размер текста:

В Лабытнанги прошла встреча с предпринимателями, темой которого стала профилактика распространения коронавируса. Разговор с бизнесменами вели замглавы администрации города, начальник департамента финансов Людмила Пищугина и врач-эпидемиолог городской больницы Очир Хейчиев.

Владельцы магазинов подтвердили, что повысился спрос на отдельные товары. Тем не менее, в торговой сети города продукты питания имеются в достаточном количестве. Оптовые поставщики заявляют, что готовы увеличить объемы поставок товаров первой необходимости. Ведется ежедневный мониторинг товаров.

Также речь шла и о дезинфекционных мерах в магазинах, которые помогут сохранить здоровье сотрудников и посетителей. Им напомнили о необходимости обеспечить возможность регулярной обработки рук антисептиками, организовать проветривание помещений, наблюдать за состоянием здоровья работников. Индивидуальные предприниматели готовы проводить все рекомендованные мероприятия.

Ранее сообщалось, что губернатор Ямала Дмитрий Артюхов поручил департаменту экономики ЯНАО разработать комплекс мер для поддержки малого и среднего бизнеса, которые могут испытывать сложности в связи с коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Трое ноябрян стали жертвами одной схемы обмана
Трое ямальцев стали полуфиналистами «Лидеров России»
Приуральским молодым семьям вручили жилищные сертификаты
В Губкинском скупают консервы и крупы, но дефицита не будет
В Тазовском районе готовятся к паводковому периоду
Волонтёры помогут пожилым ямальцам во время распространения коронавируса
Салехардцы оценивая новые остановки, выбрали минимализм и практичность
Объем привлеченных средств ВТБ на Ямале вырос на треть
Власти Лабытнанги ежедневно проверяют продуктовые полки в магазинах
Новоуренгойке, напавшей с кулаками на полицейского, зачитали приговор
Врачей салехардской больницы наказали за разглашение персональных данных
На Ямале растет число заболевших ОРВИ и гриппом
Иностранцы пытались сбыть крупную партию наркотиков на Ямале
Больше ста ямальцев самоизолировались из-за коронавируса
Новоуренгойцу грозит 10 лет тюрьмы за поножовщину возле кафе
Бульвар победы в Лабытнанги может обрести более современный вид
Ямальские предприятия готовятся к отелу северных оленей
В Надыме судят распространителя порно с ребенком
На Ямале назвали лучших спасателей-водолазов
Новоуренгойцу, едва не убившему человека на глазах соседей, дали 6 лет
На Ямале мужчина спас двоих детей из горящего балка
Все участки трассы Надым - Салехард соединились в единую дорогу
Ямальцам объявили о переносе тотального диктанта из-за коронавируса
Погода на Ямале 18 марта: местами пройдет снег
Выставка «Хозяева тундры» представила работы мастеров Ямала
В Ноябрьске дезинфицируют общественный транспорт из-за коронавируса
В Лабытнанги мужчина забрался в квартиру девушки через окно
На Ямале пересмотрели планы по проведению Дня оленевода
Кредитный портфель ВТБ в Югре вырос на 20%