Власти Лабытнанги ежедневно проверяют продуктовые полки в магазинах

18 Март 2020 2020-03-18T13:28:50+03:00

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В Лабытнанги прошла встреча с предпринимателями, темой которого стала профилактика распространения коронавируса. Разговор с бизнесменами вели замглавы администрации города, начальник департамента финансов Людмила Пищугина и врач-эпидемиолог городской больницы Очир Хейчиев.

Владельцы магазинов подтвердили, что повысился спрос на отдельные товары. Тем не менее, в торговой сети города продукты питания имеются в достаточном количестве. Оптовые поставщики заявляют, что готовы увеличить объемы поставок товаров первой необходимости. Ведется ежедневный мониторинг товаров.

Также речь шла и о дезинфекционных мерах в магазинах, которые помогут сохранить здоровье сотрудников и посетителей. Им напомнили о необходимости обеспечить возможность регулярной обработки рук антисептиками, организовать проветривание помещений, наблюдать за состоянием здоровья работников. Индивидуальные предприниматели готовы проводить все рекомендованные мероприятия.

Ранее сообщалось, что губернатор Ямала Дмитрий Артюхов поручил департаменту экономики ЯНАО разработать комплекс мер для поддержки малого и среднего бизнеса, которые могут испытывать сложности в связи с коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU