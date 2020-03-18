Новоуренгойке, напавшей с кулаками на полицейского, зачитали приговор

18 Март 2020 2020-03-18T12:44:48+03:00

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Жительницу Нового Уренгоя, избившую полицейского, привлекли к ответственности. Инцидент произошел 27 июля 2019 года, когда правоохранители, находясь во время патрулирования, получили указание от дежурной части проехать по адресу. Им сообщили о пьяной компании.

В полицию доставили ранее не судимую 31-летнюю женщину, которая стала вести себя агрессивно. На требование сотрудников ППС угомониться дама бросилась с кулаками на полицейского.

Уголовное дело расследовали по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». В марте 2020 года Новоуренгойский суд признал ее виновной. Ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 месяцев условно с испытательным сроком на 8 месяцев, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU