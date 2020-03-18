Врачей салехардской больницы наказали за разглашение персональных данных
Прокуратура ЯНАО провела проверку по обращению мужчины, который пожаловался на действия учреждения здравоохранения. Он также заявил, что органы исполнительной власти нарушают гарантии безопасности.
Оказалось, что мужчина направил в департамент здравоохранения округа жалобу на действия сотрудника ГБУЗ «Салехардская окружная клиническая больница».
По закону при рассмотрении обращений не допускается разглашение содержащихся в них сведений, а также персональных данных заявителей. Запрещается преследование в связи с его обращением с критикой.
Однако, руководство больницы ознакомило с содержанием обращения сотрудника, на действия которого была направлена жалоба. Кроме того, депздрав предоставил работнику больницы копию обращения заявителя. После этого сотрудник начал преследовать ямальца в связи с его обращением.
Замгубернатора ЯНАО, курирующему сферу здравоохранения, внесено представление об устранении нарушений закона.
После вмешательства прокуратуры виновные должностные лица депздрава и медицинского учреждения привлечены к дисциплинарной ответственности.
ИСТОЧНИК KP.RU