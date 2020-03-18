2020-03-18T12:26:39+03:00
Общество

Врачей салехардской больницы наказали за разглашение персональных данных

Сотрудник медучреждения начал преследовать ямальца в связи с его обращением
Анна Полякова
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Врачей салехардской больницы наказали за разглашение персональных данныхВрачей салехардской больницы наказали за разглашение персональных данныхФото: Ольга Крыльцова
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Прокуратура ЯНАО провела проверку по обращению мужчины, который пожаловался на действия учреждения здравоохранения. Он также заявил, что органы исполнительной власти нарушают гарантии безопасности.

Оказалось, что мужчина направил в департамент здравоохранения округа жалобу на действия сотрудника ГБУЗ «Салехардская окружная клиническая больница».

По закону при рассмотрении обращений не допускается разглашение содержащихся в них сведений, а также персональных данных заявителей. Запрещается преследование в связи с его обращением с критикой.

Однако, руководство больницы ознакомило с содержанием обращения сотрудника, на действия которого была направлена жалоба. Кроме того, депздрав предоставил работнику больницы копию обращения заявителя. После этого сотрудник начал преследовать ямальца в связи с его обращением.

Замгубернатора ЯНАО, курирующему сферу здравоохранения, внесено представление об устранении нарушений закона.

После вмешательства прокуратуры виновные должностные лица депздрава и медицинского учреждения привлечены к дисциплинарной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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