2020-03-18T12:09:12+03:00
Общество

На Ямале растет число заболевших ОРВИ и гриппом

Показатель заболеваемости выше порогового значения
Анна Полякова
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На Ямале растет число заболевших ОРВИ и гриппомНа Ямале растет число заболевших ОРВИ и гриппомФото: Ольга Крыльцова
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На Ямале за предыдущую неделю с диагнозом ОРВИ в учреждения здравоохранения обратилось 7860 человек. Показатель заболеваемости выше порогового значения на 9,2% и составил 145,1 случаев на 10 тысяч населения, сообщает Управление Роспотребнадзора по Ямало-Ненецкому автономному округу. Напомним, неделей ранее сообщалось, что больных ОРВИ было 6675.

С диагнозом внебольничная пневмония за минувшую неделю обратился 61 человек. С нарастающим итогом на территории округа зарегистрирован 607 случаев гриппа, из них только у 71 человека имелась вакцинация против гриппа, остальные заболевшие - не вакцинированы.

Врачи напоминают, что при появлении первых признаков заболевания следует остаться дома и обратиться за медицинской помощью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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