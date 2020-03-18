2020-03-18T12:29:03+03:00
Происшествия

Иностранцы пытались сбыть крупную партию наркотиков на Ямале

У них изъяли почти полкилограмма "синтетики"
Анна Полякова
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Гости из ближнего зарубежья пытались сбыть крупную партию наркотиков на Ямале Фото: 89.мвд.рфГости из ближнего зарубежья пытались сбыть крупную партию наркотиков на Ямале Фото: 89.мвд.рф
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В Ноябрьске взяли под страду двоих гостей из ближнего зарубежья, которые пытались продать крупную партию наркотиков. Из задержали 6 февраля 2020 года во время оперативно-розыскных мероприятий.

Как выяснилось, они занимались организацией «тайников-закладок» на территории Ноябрьска. При личном досмотре и в квартире, где они поселились, у них были обнаружены полимерные пакеты с кристаллообразным веществом.

Экспертиза подтвердила подозрение правоохранителей. Изъятые вещества оказались наркотическим средством синтетического происхождения общей массой 418,491 грамм.

Возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемых граждан 1988 и 1991 годов рождения избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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