Больше ста ямальцев самоизолировались из-за коронавируса
На Ямале 103 человека находятся на карантине в режиме самоизоляции из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Подтвержденных случаев заболеваемости нет. Об этом сообщил Оперативный штаб ЯНАО, который публикует данные о ситуации в регионе ежедневно.
Также сообщает, что 16 человек остаются на госпитализации. Это те люди, которые находились в контакте с заразившимися. 46 человек были сняты с карантина, когда истек двухнедельный срок наблюдения. Анализы подтвердили, что эти люди здоровы.
Напомним, ямальцам, прибывшим из стран, где разгулялся коронавирус, рекомендуют на 14 дней взять больничный. Самоизоляция – один из главных способов профилактики коронавируса на территории Ямала.
16 марта на Ямале ввели режим повышенной готовности в связи с коронавирусом. Школьников распустили на каникулы, вахтовикам продлили смены, гостей не ждут.
ИСТОЧНИК KP.RU
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