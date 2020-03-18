Новоуренгойцу грозит 10 лет тюрьмы за поножовщину возле кафе

18 Март 2020 2020-03-18T10:23:39+03:00

Изменить размер текста: A A

В Новом Уренгое раскрыли преступление, случившееся 8 декабря 2019 года. В тот день в больницу был доставлен 36-летний мужчина с ножевым ранением.

Выяснилось, что на улице возле кафе между двумя мужчинами произошел конфликт, во время которого злоумышленник схватил нож и вонзил его в грудь оппоненту. После чего с места происшествия скрылся.

Подозреваемым оказался ранее судимый за преступления против личности 34-летний житель ближнего зарубежья. Его личность удалось установить во время проведения оперативно-розыскных мероприятий.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». Нападавшему грозит наказание 10 лет лишения свободы. С него взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU