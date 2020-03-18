Бульвар победы в Лабытнанги может обрести более современный вид
Лабытнанги принимает участие в очередном Всероссийском конкурсе лучших проектов создания городской среды. Как отметила глава города Марина Трескова, муниципалитет стал финалистом предыдущего конкурса. Это была третья попытка. Остановились буквально в шаге от успеха.
Тогда представляли на конкурс проект благоустройства пешеходной зоны по улице Первомайской. Эту территорию в Лабытнанги принято называть бульваром Победы.
«Идею её визуального преображения предложили сами лабытнангцы, и мне она очень близка. Хочется, чтобы это знаковое для каждого жителя Семи лиственниц место обрело более современный, функциональный и привлекательный облик», - написала градоначальница на своей страничке в социальной сети «ВКонтакте»..
Своё отношение к участию в конкурсе проектов благоустройства горожане могут выразить с помощью портала «Живём на Севере». Жители Лабытнанги могут поддержать стремление сделать город более уютным и комфортным. Глава города выразила надежду, что с помощью горожан новая попытка одержать победу на всероссийском уровне увенчается успехом
ИСТОЧНИК KP.RU