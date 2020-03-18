2020-03-18T09:58:41+03:00
Общество

Ямальские предприятия готовятся к отелу северных оленей

Массовые роды начинаются в конце мая
Анна Полякова
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Ямальские предприятия готовятся к отелу северных оленей Фото: yanao.ruЯмальские предприятия готовятся к отелу северных оленей Фото: yanao.ru
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Оленеводческие хозяйства Ямала начали подготовку к отелу северных оленей. Впереди длительные перекочевки на север, к весенним пастбищам. Переходы обычно начинаются в середине апреля.

Зима без сильных морозов сказалась на упитанности животных. Убойная кампания показала, что средний вес оленей по сравнению с прошлым годом увеличился на 8%. Есть все предпосылки для того, чтобы в этом году отел прошел благополучно. Массовые роды начинаются в конце мая и длятся до конца июня.

На случай перепада температуры весной, когда может образоваться наледь на пастбищах, оленеводам рекомендуется иметь запасы кормов и минеральных солей для животных.

- Мы направили в адрес муниципальных образований рекомендации перепроверить материально-технические резервы и подготовить все необходимое для помощи оленеводам, если погодные перепады негативно скажутся на ведении хозяйства, - отметил начальник отдела развития сельского хозяйства регионального департамента АПК Андрей Ревнивых.

К слову, за последние два года оленеводы-частники стали гораздо активнее задействовать территорию Надымского района, богатую кормовой базой – число оленей, перегоняемых туда на зиму из Ямальского района, увеличилось более чем в два раза.

ИСТОЧНИК KP.RU

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