Ямальские предприятия готовятся к отелу северных оленей

18 Март 2020 2020-03-18T09:58:41+03:00

Изменить размер текста: A A

Оленеводческие хозяйства Ямала начали подготовку к отелу северных оленей. Впереди длительные перекочевки на север, к весенним пастбищам. Переходы обычно начинаются в середине апреля.

Зима без сильных морозов сказалась на упитанности животных. Убойная кампания показала, что средний вес оленей по сравнению с прошлым годом увеличился на 8%. Есть все предпосылки для того, чтобы в этом году отел прошел благополучно. Массовые роды начинаются в конце мая и длятся до конца июня.

На случай перепада температуры весной, когда может образоваться наледь на пастбищах, оленеводам рекомендуется иметь запасы кормов и минеральных солей для животных.

- Мы направили в адрес муниципальных образований рекомендации перепроверить материально-технические резервы и подготовить все необходимое для помощи оленеводам, если погодные перепады негативно скажутся на ведении хозяйства, - отметил начальник отдела развития сельского хозяйства регионального департамента АПК Андрей Ревнивых.

К слову, за последние два года оленеводы-частники стали гораздо активнее задействовать территорию Надымского района, богатую кормовой базой – число оленей, перегоняемых туда на зиму из Ямальского района, увеличилось более чем в два раза.

ИСТОЧНИК KP.RU