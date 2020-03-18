2020-03-18T09:45:02+03:00
Происшествия

В Надыме судят распространителя порно с ребенком

Мужчина опубликовал интимное фото девочки в соцсети
Анна Полякова
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В Надыме судят распространителя порно с ребенкомВ Надыме судят распространителя порно с ребенкомФото: Ольга Крыльцова
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В Надыме перед судят местного жителя за изготовление и распространение в интернете материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних.

В декабре 2019 года 34-летний надымчанин опубликовал в соцсети фотографию с порнографическим изображением девочки.

Как сообщили в СУ СКР по ЯНАО, во время предварительного следствия при проведении обыска его квартиры были изъяты технические средства связи, с помощью которых мужчина изготавливал и распространял снимки.

После утверждения обвинительного заключения прокуратурой Ямало-Ненецкого автономного округа дело ушло в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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