В Надыме судят распространителя порно с ребенком
В Надыме перед судят местного жителя за изготовление и распространение в интернете материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних.
В декабре 2019 года 34-летний надымчанин опубликовал в соцсети фотографию с порнографическим изображением девочки.
Как сообщили в СУ СКР по ЯНАО, во время предварительного следствия при проведении обыска его квартиры были изъяты технические средства связи, с помощью которых мужчина изготавливал и распространял снимки.
После утверждения обвинительного заключения прокуратурой Ямало-Ненецкого автономного округа дело ушло в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU