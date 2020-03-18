2020-03-18T09:18:11+03:00
Общество

На Ямале назвали лучших спасателей-водолазов

За звание лучших боролись команды Ноябрьска, Салехарда и Тарко-Сале
Анна Полякова
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На Ямале назвали лучших спасателей-водолазов Фото: puradm.ruНа Ямале назвали лучших спасателей-водолазов Фото: puradm.ru
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В Тарко-Сале на базе поисково-спасательного отряда провели окружной конкурс профессионального мастерства «Славим человека труда!». За звание лучших спасателей-водолазов боролись команды поисково-спасательных отрядов Ноябрьска, Салехарда и Тарко-Сале.

В бассейне КСК «Геолог» участники прошли два испытания: спасение утопающего на поверхности и заплыв на 100 метров. Кроме того, участники ответили на теоретические вопросы и выполнили задания в экстремальных условиях: погружались под лёд на озере Окунёвом на глубину до 9 метров.

Многие участники давно знакомы, и для них такие состязания – это повод увидеться, пообщаться и обменяться опытом. Как признались коллеги, все совершенствуются, придумывают что-то новое, чтобы одержать победу над соперниками. Появляются какие-то новшества, мелкие хитрости..

По итогам трёх дней испытаний победу одержала команда из Салехарда. Совсем скоро в Тарко-Сале вновь организуют соревнования среди спасателей-водолазов: 29-31 марта состязаться в мастерстве будут лучшие представители профессии со всего Уральского федерального округа, сообщили в Пуровском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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