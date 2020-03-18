2020-03-18T09:09:44+03:00
Происшествия

Новоуренгойцу, едва не убившему человека на глазах соседей, дали 6 лет

Агрессор бил приятеля осколком стеклянной бутылки
Анна Полякова
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Новоуренгойцу, едва не убившему человека на глазах соседей, дали 6 летНовоуренгойцу, едва не убившему человека на глазах соседей, дали 6 летФото: Ольга Крыльцова
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В Новом Уренгое мужчине зачитали приговор. Его признали виновным в покушении на убийство и отправили в колонию строгого режима на 6 лет.

Вечером 6 октября 2019 года 66-летний мужчина, приехавший в город в поисках работы, зашел в гости к знакомому. Сначала приятели вместе мирно выпивали. Однако в какой-то момент между ними возник конфликт.

Когда, обеспокоенные шумом соседи выглянули в общий коридор, то увидели, что гость, повалив на пол хозяина квартиры, избивает его. Он наносил удары осколком от стеклянной бутылки по голове и шее.

Трагического финала удалось избежать, благодаря вмешательству соседей. Они спасли жизнь соседа, остановив нападавшего. Мужчину доставили в городскую больницу, где ему оказали необходимую медицинскую помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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