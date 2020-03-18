На Ямале мужчина спас двоих детей из горящего балка

18 Март 2020 2020-03-18T07:28:21+03:00

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В селе Гыда Тазовского района днем 14 марта произошел пожар в жилом балке. В этот момент рядом находился Денис Яр. Мужчина, увидев, что из вентиляции балка идёт дым, подбежал к двери и попытался открыть дверь, но она была закрыта на навесной замок.

За дверью слышались крики детей о помощи. Мужчина бросился к себе в балок за молотком. При помощи него вскрыл замок. В дыму он нашел детей и вынес из горящего балка. Пока дети были у него драм, сам сел на снегоход и направился в пожарную часть, чтобы сообщить о пожаре.

Спасителю пришлось срывать замок, чтобы вынести из огня малышей Фото: dgzp.yanao.ru

Как сообщили в департаменте гражданской защиты и пожарной безопасности Ямало-Ненецкого автономного округа, в результате пожара повреждена комната балка на площади 8 кв.м. Спасены двое детей четырех и пяти лет. В тушении пожара участвовали два человека личного состава и 1 единица спецтехники Противопожарной службы ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU