2020-03-18T06:18:11+03:00
Общество

Ямальцам объявили о переносе тотального диктанта из-за коронавируса

Освободившееся время организаторы потратят на создание новых онлайн-курсов
Анна Полякова
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Ямальцам объявили о переносе тотального диктанта Фото: Штаб всемирной акцииЯмальцам объявили о переносе тотального диктанта Фото: Штаб всемирной акции
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Тотальный диктант -2020 переносится на осень из-за коронавируса. Новая дата проведения Тотального диктанта станет известна 25 марта. Об этом сообщается во всех ямальских пабликах социальной сети. Штаб всемирной акции опубликовал официальное обращение по поводу переноса, где говорится, что тотальный диктант проходил 16 раз и никогда не нарушал традиций: главный праздник грамотности всегда был в апреле.

«В стране и мире вводятся запреты на массовые сборы людей, для большинства поклонников акции участие станет невозможным – это коснется практически всех зарубежных стран, а также большой части России», - пояснили организаторы акции. Освободившееся время до осени они намерены потратить на создание новых онлайн-курсов, чтобы участники смогли узнать еще больше о нормах русского языка и правилах правописания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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