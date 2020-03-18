2020-03-18T08:38:37+03:00
Экономика

Все участки трассы Надым - Салехард соединились в единую дорогу

График работ выдерживается
Анна Полякова
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Все участки дороги Надым - Салехард соединились Фото: yanao.ruВсе участки дороги Надым - Салехард соединились Фото: yanao.ru
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В ходе строительстве автодороги Надым - Салехард произошёл важный этап – «Бронзовый стык», как называют его дорожники. Все участки, где велись работы, стали единой трассой.

После весенней распутицы строители начнут выполнять работы по устройству дорожной одежды из щебёночной смеси. График работ на сегодня выдерживается. К концу года 166 км трассы будет выполнено в асфальтобетоне, 178 – в щебне.

Так в Год дорог, объявленный на Ямале губернатором Дмитрием Артюховым, мечта многих жителей Салехарда, Лабытнанги и близлежащих населённых пунктов сбудется: они смогут добраться до Надыма на своих машинах.

- Несмотря на большой объём работ и сюрпризы, которые преподносит погода, подрядчики завершили значимый этап, земляное полотно между западом и востоком нашего региона соединилось, - сообщил директор ГКУ «Дорожная дирекция ЯНАО» Игорь Маношкин.

Одновременно началось строительство последнего моста на автодороге. За два года построено 17 мостов на дороге Надым-Салехард. Всего на этой дороге 58. На объекте работают 19 сотрудников, завершить строительство последнего моста планируется в августе. Летом строители продолжат работы по асфальтированию участков дороги со стороны Надыма, сообщает правительство ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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