Погода на Ямале 18 марта: местами пройдет снег

18 Март 2020 2020-03-18T05:19:14+03:00

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В среду, 18 марта, по прогнозам метеорологов, в Салехарде -4 градуса, пасмурно. Весь день будет идти снег. Ветер юго-западный 9 м/с.

В Ноябрьске -5 градусов. Переменная облачность, периодически - снег. Ветер северо-западный 11 м/с с порывами до 20 м/с.

В Новом Уренгое -7 градусов, пасмурная погода. В середине дня – кратковременный снег. Ветер северо-западный 10 м/с.

В Надыме -5 градусов. Днем - солнечно и без осадков, ближе к ночи пойдет снег. Ветер западный 11 м/с.

В Губкинском -6 градусов, солнечно, снег пройдет утром и ближе к ночи. Ветер западный 10 м/с.

В Тарко-Сале -6 градусов, малооблачно, снег. Ветер западный 8 м/с.

В Муравленко -6 градусов. Переменная облачность, днем – без осадков, ближе к ночи – снег. Ветер западный 11 м/с.

В Лабытнанги -4 градуса, пасмурно, снег. Юго-западный ветер 8 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU