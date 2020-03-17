2020-03-17T17:02:09+03:00
Общество

Выставка «Хозяева тундры» представила работы мастеров Ямала

В экспозицию вошли более 50 предметов
Анна Полякова
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Выставка «Хозяева тундры» представила работы мастеров Ямала Фото: newurengoy.ruВыставка «Хозяева тундры» представила работы мастеров Ямала Фото: newurengoy.ru
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В Новоуренгойском городском музее изобразительных искусств открылась выставка «Хозяева тундры». В экспозицию вошли более 50 предметов не только из основного фонда городского музея, но и новые работы мастеров.

Зрители увидели предметы декоративно-прикладного искусства ямальских косторезов, резные картины и скульптуры, живописные работы, графические произведения, работы учащихся детской школы искусств.

Выставку открыл житель Тазовского района Георгий Вануйто. Он бил в бубен, чтобы все жители арктического региона услышали его слова, когда он пожелал мира и добра всем ямальцам, а также пожелал мирного соседства.

Представители центра национальных культур и участники праздника народов Севера общались с посетителями музея, рассказывали про различные предметы, которыми пользуются тунровики. Яркие наряды, национальные песни – это лишь небольшая часть того, что можно было увидеть на открытии. После торжественной церемонии посетителям провели небольшую экскурсию, познакомили с национальным гороскопом, а гости попытались написать своё имя на ненецком языке.

Любой желающий мог примерить настоящую малицу и сфотографироваться на фоне северного сияния. Продолжился праздник народов Севера в городском музее мастер-классом Виктора Селивёрстова. Участники занятия осваивали резьбу по дереву, сообщили в администрации города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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