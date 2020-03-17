2020-03-17T16:02:00+03:00
Общество

В Ноябрьске дезинфицируют общественный транспорт из-за коронавируса

На каждый автобус уходит порядка сорока минут
Анна Полякова
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В Ноябрьске дезинфицируют общественный транспорт из-за коронавируса Фото: Администрация НоябрьскаВ Ноябрьске дезинфицируют общественный транспорт из-за коронавируса Фото: Администрация Ноябрьска
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На городском транспорте Ноябрьска ежедневно проводят санитарную обработку. Специальным раствором обрабатывают поручни, сидения, стёкла, кнопки экстренных остановок, внутренних поверхностей автобусов.

Как пояснили на предприятии «Пассажирские перевозки», салон тщательно протирают средствами, содержащими хлор, который убивает практически все микробы. Процедуру проходит вся техника, работающая на линии. Всего на каждый автобус уходит порядка сорока минут.

Директор предприятия Олег Харченко отметил, что сейчас эти меры – обязательное требование Роспотребнадзора, между тем, на предприятии санитарная обработка проводится с февраля текущего года. Теперь ежедневная дезинфекция автобусов включена в перечень постоянных и обязательных процедур. Эти мероприятия будут продолжены независимо от эпидемиологической обстановки в городе.

По словам Олега Харченко, предприятие закупило партию медицинских масок и, при необходимости, готовы обеспечить водителей и кондукторов средствами индивидуальной защиты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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