В Лабытнанги мужчина забрался в квартиру девушки через окно

17 Март 2020 2020-03-17T15:13:41+03:00

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В Лабытнанги 25-летний горожанин в состоянии алкогольного опьянения забрался через окно к своей знакомой. Инцидент произошел 9 марта.

Девушка попыталась сбежать от непрошенного гостя и выбежала в коридор, где ее впустили в свою квартиру соседи. Путь преследователю преградил пожилой сосед. Однако приятель несколько раз ударил соседа и все же проник в их квартиру. Мужчине, заступившемуся за соседку, удалось задержать дебошира. Он удерживал его вплоть до приезда сотрудников полиции, сообщает СУ СКР по ЯНАО.

В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства совершенных преступлений. Между тем, на молодого горожанина уже завели два уголовных дела о незаконном проникновении в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица, и о применении насилия.

ИСТОЧНИК KP.RU