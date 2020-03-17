На Ямале поддержат малый бизнес, страдающий из-за коронавируса

17 Март 2020 2020-03-17T13:01:11+03:00

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Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов поручил разработать механизмы для поддержки субъектов экономики связи с коронавирусом. Накануне, напомним, в регионе введен режим повышенной готовности. Глава округа объявил об этом на заседании Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения на территории округа инфекции.

В ходе разговора он предложил департаменту экономики ЯНАО разработать комплекс мер для поддержки малого и среднего бизнеса, которые могут испытывать сложности в связи с новыми условиями.

- Этот вопрос требует проработки. Департамент экономики должен уже планировать комплекс мер (по итогам полугодия-квартала), как мы намерены поддерживать малых и средних предпринимателей, это связано с компенсационными мероприятиями. Может, стоить пересмотреть ставки на налогообложение на текущий год. Это в наших силах, - заявил губернатор.

Глава региона перечислил и другие значимые меры, которые становятся обязательными для всех на территории ЯНАО. Среди них например, запрет на перевахтовку.

ИСТОЧНИК KP.RU