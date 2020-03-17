2020-03-17T13:01:11+03:00
Общество

На Ямале поддержат малый бизнес, страдающий из-за коронавируса

Предлагается пересмотреть ставки на налогообложение
Анна Полякова
Поделиться:
На Ямале поддержат малый бизнес, страдающий из-за коронавируса Фото: yanao.ruНа Ямале поддержат малый бизнес, страдающий из-за коронавируса Фото: yanao.ru
Изменить размер текста:

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов поручил разработать механизмы для поддержки субъектов экономики связи с коронавирусом. Накануне, напомним, в регионе введен режим повышенной готовности. Глава округа объявил об этом на заседании Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения на территории округа инфекции.

В ходе разговора он предложил департаменту экономики ЯНАО разработать комплекс мер для поддержки малого и среднего бизнеса, которые могут испытывать сложности в связи с новыми условиями.

- Этот вопрос требует проработки. Департамент экономики должен уже планировать комплекс мер (по итогам полугодия-квартала), как мы намерены поддерживать малых и средних предпринимателей, это связано с компенсационными мероприятиями. Может, стоить пересмотреть ставки на налогообложение на текущий год. Это в наших силах, - заявил губернатор.

Глава региона перечислил и другие значимые меры, которые становятся обязательными для всех на территории ЯНАО. Среди них например, запрет на перевахтовку.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Выставка «Хозяева тундры» представила работы мастеров Ямала
В Ноябрьске дезинфицируют общественный транспорт из-за коронавируса
В Лабытнанги мужчина забрался в квартиру девушки через окно
На Ямале пересмотрели планы по проведению Дня оленевода
Кредитный портфель ВТБ в Югре вырос на 20%
На Ямале поддержат малый бизнес, страдающий из-за коронавируса
В Тарко-Сале завершился открытый районный конкурс «Кочующая семья»
Двое новоуренгойцев купили у мошенников фальшивые авиабилеты
В Салехарде автобусы дезинфицируют перед каждым рейсом
В Красноселькупе дали срок автомобилисту за смертельное ДТП
В Новом Уренгое откроется музей поискового дела
Участники парусной экспедиции почтут память погибших в годы войны в Арктике
Уренгой и Тарко-Сале свяжет новый автобусный маршрут
Ямальцы начали подавать заявки на «сельскую ипотеку»
На ямальских дорогах в ДТП пострадали два водителя
В ямальских школах из-за коронавируса продлили каникулы
В Салехарде будут чаще курсировать экологичные автобусы
В Ноябрьске малыш обварился кипятком
Мост через Пур приблизил берега ещё на 105 метров
В Салехарде автомобили мешают освобождать мусорные контейнеры
Погода на Ямале 17 марта: потеплеет до -7 градусов
Ямальская прокуратура закрыла сайты, продававшие электроманки
На Ямале ожидают штормовой ветер до 20 м/с
Салехардцы предложили комплектующие площадки для дрессировки собак
Ямальских медиков просят отказаться от отпусков из-за коронавируса