В Тарко-Сале завершился открытый районный конкурс «Кочующая семья»

17 Март 2020 2020-03-17T12:19:19+03:00

Тундровики продемонстрировали свое мастерство в северных национальных хозяйственных умениях и навыках

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Пять пуровских семей, ведущих кочевой и полукочевой образ жизни приняли участие конкурсе на звание лучшей.

В первый день всем участникам было предложено в творческой манере рассказать о своей семье и представить визитную карточку «Семья – волшебный символ жизни».

Второй этап конкурса «Кочующая семья» носил практический характер. Тундровики продемонстрировали работы декоративно-прикладного творчества, семейные реликвии, соревновались в знании оригинальных лечебных рецептов северных народов. Кочевники презентовали свои родовые реликвии (обереги, сумочки или другие реликвии, передающиеся по наследству). Хозяйки соревновались в оформление стола национальными блюдами и представляли сюжетные зарисовки семейно-бытовых праздников, обрядов, преданий и легенд, народного фольклора.

Кроме того, семьи продемонстрировали свое мастерство в северных национальных хозяйственных умениях и навыках. Женщины - в изготовлении гигиенических стружек (вал,ам), а мужчины в метании тынзяна на хорей. Победителем конкурса единогласно признали семью Пяк из Харампура, сообщили в администрации Пуровского района.

ИСТОЧНИК KP.RU