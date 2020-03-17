2020-03-17T11:48:29+03:00
Происшествия

Двое новоуренгойцев купили у мошенников фальшивые авиабилеты

Анна Полякова
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Двое жителей Нового Уренгоя попались на уловку мошенника, пытаясь сэкономить на покупке авиабилетов. Оба 16 марта в полицию с заявлениями. Неизвестные обманом выманили у них 21 000 рублей.

Оказалось, северяне на одном из сайтов оформили заявку на покупку авиабилетов. При этом они ввели данные банковских карт, а также коды, которые пришли в смс-сообщениях. После этого с карт произошло списание денег. До настоящего времени электронные билеты не получены, деньги не возвращены.

Возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество». Наказанием за него может стать лишение свободы до двух лет, уточняет УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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