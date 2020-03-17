2020-03-17T11:26:57+03:00
Общество

В Салехарде автобусы дезинфицируют перед каждым рейсом

Автомойщик тщательно протирает салон чистящими средствами, содержащими хлор
Анна Полякова
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В Салехарде автобусы дезинфицируют перед каждым рейсом Фото: Администрация СалехардаВ Салехарде автобусы дезинфицируют перед каждым рейсом Фото: Администрация Салехарда
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В Салехарде автобусы теперь проходят тотальную дезинфекцию в соответствии с обязательными требованиями Роспотребнадзора. Такая мера направлена на борьбу с вирусами ОРВИ, гриппа и коронавируса.

Перед каждым рейсом автомойщики тщательно моют салон специальными чистящими средствами, содержащими хлор. От панели приборов до задней стенки, протираются все поручни, подлокотники, ручки дверей, стёкла и кнопки экстренных остановок. Всего на каждый автобус уходит по 30-40 минут.

Процедуру проходит вся техника, работающая на линии. Особое внимание – микроавтобусам, предназначенным для перевозки детей.

Фото: Администрация Салехарда

Фото: Администрация Салехарда

Одновременно в АТП уже закупили партию медицинских масок и выдают их всем водителям. По правилам менять их необходимо каждые три часа. По словам главного инженера предприятия – маски закуплены в достаточном объёме, при необходимости будут приобретены дополнительно.

С 16 марта водители общественного транспорта обязаны проходить медицинское обследование два раза, перед выходом на линию и после окончания смены, а также носить средства индивидуальной защиты.

Напомним, вчера, 16 марта, губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов ввёл ряд ограничений, связанных с действием в регионе режима повышенной готовности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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