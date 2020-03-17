В Красноселькупе дали срок автомобилисту за смертельное ДТП

17 Март 2020 2020-03-17T10:53:56+03:00

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В Красноселькупе 34-летний водитель 5,5 лет проведет в колонии общего режима за смертельное ДТП. Под колесами его автомобиля погиб мужчина.

В суде установлено, что автомобилист во время аварии был пьян. Кроме того, за руль Toyota LandCruser 120 сел лишенным права управления транспортным средством.

Он мчался по ул. 70 лет Октября в поселке Красноселькуп, превысив в два раза допустимую скорость движения на указанном участке дороги. В результате совершил наезд на 51-летнего мужчину, переходившего проезжую часть в неположенном месте. В результате потерпевший от полученных травм скончалась на месте происшествия.

Свою вину водитель полностью признал. Его лишили свободы и права управления транспортными средствами на 2,5 года. Подсудимый взят под стражу в зале судебного заседания, сообщили в прокуратуре ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU